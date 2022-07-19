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بعد هجومين مسلحين جنوبي العراق .. الدعوة توجه قياداتها بأخذ الحيطة والحذر

Category: أمـن

Date: 2022-07-19T10:36:33+0000
بعد هجومين مسلحين جنوبي العراق .. الدعوة توجه قياداتها بأخذ الحيطة والحذر

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن توجيها عاجلا صدر من حزب الدعوة الإسلامية لأعضائه بأخذ الحيطة والحذر على خلفية هجومين مسلحين في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "توجيهاً عاجلاً صدر لقيادات حزب الدعوة في المحافظات كافة ولا سيما ذي قار بضرورة أخذ الحيطة والحذر من تكرار الهجمات المسلحة ضدهم"، لافتا إلى أن "هذا هو التحذير الثاني الذي يصدر خلال أسبوع واحد من الأمانة العامة للدعوة إلى قيادات الحزب".

وبين المصدر، ان " هذه التحذير يأتي على خلفية هجومين مسلحين تعرضا لهما قياديان في حزب الدعوة بمحافظة ذي قار فجر اليوم، أحدهما لعضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، والآخر لفريق ركن متقاعد في وزارة الدفاع العراقية ينتمي إلى الحزب".

ويأتي هذا التطور، في خضم خلاف تصاعدت حدته عندما انتشرت تسجيلات صوتية نسبت للأمين العام لحزب الدعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم فيها بشدة مقتدى الصدر، والحشد الشعبي وقادة وتيارات سياسية.

وعلى الرغم من نفي مكتب المالكي دقة هذه التسجيلات، إلا أن مقتدى الصدر، أصدر رداً شديد اللهجة، دعا فيه المالكي لاعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه للقضاء العراقي.

والمشهد السياسي في العراق متوتر أصلاً مع مرور عشرة أشهر على تعثر تشكيل الحكومة، بسبب خلافات بين الصدر وقيادات في الإطار التنسيقي يتقدمهم المالكي، مما دعا التيار الصدري للانسحاب مع العمل السياسي، مانحاً تشكيل الحكومة للإطار.

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