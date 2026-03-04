بعد هجمات على مواقع للحشد الشعبي.. مجلس نينوى يدعو لـ"ضبط النفس"

شفق نيوز- نينوى

أكد مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، التزامه بالموقف الرسمي للحكومة الاتحادية إزاء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التحلي بضبط النفس والعمل وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للحفاظ على الاستقرار.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى محمود الخلف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، تلا فيه بياناً للمجلس، إن "الحكومة المحلية في نينوى تتابع عن كثب تداعيات العمليات العسكرية والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الأمنية في المحافظة".

وأضاف البيان أن "المجلس يؤكد التزامه بالنهج الحكومي والموقف الرسمي للحكومة الاتحادية في التعامل مع التطورات الجارية، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن".

ودعا البيان، الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها إلى "ممارسة دورها الأمني ضمن إطار توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، والتحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي استفزازات أو اعتداءات قد تستهدف زعزعة الاستقرار في المحافظة".

وكان مصدر أمني في محافظة نينوى، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتعرض أربعة مواقع تابعة للحشد الشعبي في مدينة الموصل ومحيطها إلى هجمات منفصلة بمقذوفات مجهولة، من دون تسجيل إصابات بشرية.