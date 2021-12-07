بعد هجمات دامية لداعش.. مباحثات عسكرية بين الجيش العراقي والبيشمركة في بغداد

شفق نيوز/ عقد وفد من وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، مباحثات مع القيادات العسكرية في بغداد، وذلك عقب أيام قليلة من هجمات مكثفة لتنظيم داعش استهداف مناطق محيطة بإقليم كوردستان، أوقعت ضحايا من القوات الكوردية.

وتقول مصادر أمنية، إن أغلب الهجمات الأخيرة، ينطلق فيها ارهابيو داعش على الأغلب من سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، أن وفدها برئاسة الأمين العام للوزارة جبار ياور، زار بغداد اليوم الثلاثاء وعقد اجتماعاً مع وزارة الدفاع والعمليات المشتركة.

وبحث المجتمعون، خطوات زيادة التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لاحتواء مخاطر الهجمات الإرهابية، وملء الفراغات الأمنية.