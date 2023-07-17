بعد هجمات النجف.. تكثيف الإجراءات الامنية لحماية مقرات الأحزاب السياسية في العراق

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني، بتكثيف الإجراءات الامنية وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وذلك بعد الهجمات المسلحة التي طالت ثلاثة أحزاب سياسية في النجف فجر اليوم الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات أمنية وردت بنية جماعات حرق المقرات التابعة لحزب الدعوة بعد جلسة مجلس النواب يوم غدا ومن ثم التوجه الى مقر حزب الدعوة الكائن على شارع مطار المثنى في بغداد، كونه المقر الرئيسي، مشيراً الى وجود "تحشيد" لذلك.

وأخبر المصدر أيضاً، وكالتنا "بملاحظة وجود كتابة على جدار مكتب مرشح لانتخابات مجلس محافظة بغداد، عن دولة القانون في منطقة الشعلة حي الجوادين، وتضمنت هذه الكتابات عبارة (مغلق بأمر أبناء السيد محمد الصدر) مع تمزيق جزء من البوستر الذي يحمل اسم المرشح وصورته.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا، فجر اليوم، نيران أسلحتهم الثقيلة ضد مقرات تابعة "لمنظمة بدر" في الكوفة، و"انصار الله الأوفياء" في حي المكرمة، و"عصائب اهل الحق" في حي المكرمين، ضمن محافظة النجف فجر اليوم.

وأضاف المصدر أن المسلحين استخدموا بنادق متوسطة واسلحة ار بي جي في عمليات الهجوم على المقرات الحزبية، وأشار إلى إصابة أحد عناصر حماية مقرات منظمة بدر بالهجوم المسلح، فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم