بعد هجمات.. السلطات العراقية تشرع بإجراءات أمنية جديدة غربي الانبار

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي بارز في قضاء الرطبة أقصى غرب محافظة الانبار، يوم الاربعاء، عن بدء إجراءات أمنية جديدة في المنطقة، للحد من الاعتداءات الإرهابية لتنظيم داعش، الذي نشط مؤخرا في القضاء والقرى التابعة له.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات تتضمن نشر وحدات عسكرية على الحدود الفاصلة بين مناطق الكسرة والهبارية والنخيب والصكلة، وعدد من المناطق الأخرى، وإنشاء خنادق ضمن الممرات والمناطق الصحراوية المؤدية إلى مراكز القرى والنواحي المذكورة".

وأضاف أن "قوات من الفرقة الأولى باشرت بعملية إعادة إنتشار وتأمين الخنادق والسواتر، بالإضافة إلى إعادة الجرد الأمني للعوائل القاطنة هناك وحثهم على التعاون بالمعلومات، ونشر ارقام الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الأعمال المشبوهة".

وأشار إلى انه "تمت مخاطبة شركات الهاتف النقال لغرض نصب أبراج لتقوية الشبكة الرديئة، لضمان تأمين التواصل بين المواطنين والقوات الأمنية بشكل أفضل، خاصة للإبلاغ عن التحركات الإرهابية بشكل استباقي".