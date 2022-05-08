بعد أن كشفت عنه شفق نيوز.. تحرك نيابي لقصف مدنيين بالخطأ من قبل الجيش العراقي

شفق نيوز / دعا النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، يوم الأحد، قيادة العمليات المشتركة، إلى فتح تحقيق في حادثة استهداف طائرة عراقية لعدد من رعاة الإبل غرب قضاء الحضر، ما إدى إلى مقتل اثنين منهم.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة عسكرية استهدفت يوم أمس، اثنين من رعاة الإبل غرب الحضر"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الراعيين من قبيلة شمّر، ويعملان برعاية الإبل، ولا يوجد عليهما أي مؤشر أمني، إضافة إلى عدم وجود أي نشاط مشبوه مسجل بالقرب من منطقة الاستهداف".

وأضاف الشمري، أن "هذا الخرق والخطأ الفادح تسبب بفقدان شخصين لحياتهما دون أي سبب، بالتالي فإن هكذا أخطاء بحاجة إلى فتح تحقيق عاجل ومعرفة أسبابه لضمان عدم تكراره أولاً، وضمان عدم حصول أي تبعات لهكذا أخطاء ثانياً، خصوصا أن المحافظة تعيش أجواء إيجابية وهناك علاقات ممتازة بين قوات الأمن وعشائر وأهالي نينوى".

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن "طيران الجيش العراقي، قد قتل مدنيين اثنين من رعاة الإبل بـ"الخطأ"، أثناء تمشيط صحراء نينوى، بحثاً على إرهابيين.

وأكد ذوو الضحيتين، أن (فارس وعويد) من أبناء قبيلة شمر، لا علاقة لهما بالتنظيمات الإرهابية، وقتلا أثناء بحثهما عن الماء لقطعان الإبل، من قبل طائرة هليكوبتر تابعة لطيران الجيش العراقي.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد أعلنت أمس السبت، قتل اثنين من "الإرهابيين" بضربة جوية في قاطع عمليات غرب نينوى.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن ذوي الضحيتين والعشرات من أقاربهما توجهوا إلى دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل، لتشييعهما إلى مثواهما الأخير.