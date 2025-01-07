بعد أن كشفت شفق نيوز تفاصيل الجريمة.. النجف توقع بمغتصب الفتاة البغدادية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف ليل الثلاثاء الاربعاء، عن اعتقال متهم بإغتصاب فتاة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان: "أن مفارزها المختصة وبالتعاون مع مفارز امن الافراد باشرت فور تلقي البلاغ بإجراء تحقيقات وتحريات ميدانية، أسفرت عن تحديد هوية الجاني ومكان تواجده، وتم تنفيذ عملية القبض عليه بعد استصدار الموافقات القانونية اللازمة، وسيتم أُحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

يأتي ذلك بعد أن كشف مصدر محلي بمحافظة النجف، مساء الاثنين الماضي عن تفاصيل جريمة "اغتصاب" إحدى الفتيات من سكنة محافظة بغداد بعد استدراجها من قبل أحد شباب المحافظة.

واخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "فتاة عمرها 17 عاماً من اهالي العاصمة بغداد تعرفت على شاب نجفي عبر التواصل الاجتماعي (الانستغرام) وبحجة تعرفيها على ذويه تم استدراجها إلى النجف، واخذها لاحد الدور السكنية بمنطقة حي الرحمة والقيام بالاعتداء عليها جنسياً ومن ثم تركها في الگراج الموحد والهرب إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر: "وعند الشكوك حول أمرها أخبر موظفو مرآب النجف الموحد القوات الامنية التي قامت باقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة".

واضاف المصدر: "عند عرض الفتاة على قاضي التحقيق لغرض الإدلاء بشهادتها حول الواقعة التي تعرضت لها وكيفية وصولها إلى المحافظة، افادت بأنها وأثناء وجودها في مركز الشرطة تعرضت كذلك للإغتصاب على يد ضابط المركز لمرتين".

وبين المصدر، ان "القاضي قرر على الفور ارسال الفتاة إلى المشفى المختص لغرض اجراء الفحوصات الطبية اللازمة وكذلك مفاتحة قيادة الشرطة لغرض اجراء التحقيقات اللازمة مع ضابط المركز بشأن قيامه بالاعتداء إحدى المراجعات للمركز".