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بعد أن كانوا 21 متهما.. الداخلية تتعقب 5 هاربين من سجن الهلال

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T18:01:24+0000
بعد أن كانوا 21 متهما.. الداخلية تتعقب 5 هاربين من سجن الهلال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، اعتقال ثلاثة هاربين جدد بين الفارين من سجن "الهلال" ضمن ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إلقاء القبض على الفارين تتم بإشراف الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة"، مؤكدا أن "عدد الملقى القبض عليهم حتى الساعة، وصل إلى 16 متهما، والباقي 5 متهمين فقط".

وتجري القوات الأمنية بحثا عن بقية الفارين المتبقين والبالغ عددهم 5 فقط، وتقول السلطات المحلية إنها تلقى تعاوناً من قبل الأهالي بهذا الخصوص.

وأمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، في وقت سابق من اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وفجر يوم الأحد (2 آيار 2021)، هرب 21 نزيلا بسجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى.

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