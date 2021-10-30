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بعد معلومات نشرتها وكالة شفق نيوز .. ضبط منصة صواريخ في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T11:42:43+0000
بعد معلومات نشرتها وكالة شفق نيوز .. ضبط منصة صواريخ في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بضبط منصة لاطلاق الصواريخ في احدى مناطق العاصمة بغداد، وذلك تأكيداً لمعلومات نشرتها "شفق نيوز" أمس الجمعة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن اطلاق نار غير مباشر، وبعد تعميم نداء على قواطع الكرخ والرصافة، تمكنت، اليوم، قوة أمنية من العثور على منصة محلية الصنع تحمل صاروخاً نوع كاتيوشا ونضيدة عجلة 60 امبير مع اسلاك توصيل في منطقة الشعلة ببغداد.

وأوضح المصدر، أنه تم تفكيك المنصة والصاروخ من قبل الخبراء ورفع المواد دون حادث يذكر، مشيراً إلى أنه "مجهول الاستهداف".

وقال مصدر أمني، امس الجمعة، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات توفرت لدى الجهات الامنية بإطلاق نيران غير مباشرة من المناطق المحتملة ضمن جانب الرصافة خلال ساعات وأوضح أن النيران غير المباشرة تشمل الصواريخ ايضاً.

 

 

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