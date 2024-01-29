بعد نحو 17 عاماً.. تثبيت "بنات العراق" في ديالى ضمن ملاك الداخلية الدائم

شفق نيوز/ اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الاثنين، تثبيت 139 منتسبة من تشكيل بنات العراق ضمن الملاك الدائم لوزارة الداخلية وفق الضوابط القانونية والادارية.

وقال مسؤول الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية أنجزت إجراءات تثبيت 139 منتسبة من تشكيل بنات العراق ضمن الملاك الدائم وضمن قسم حماية المنشآت الحيوية في ديالى وفق الضوابط القانونية الخاصة بالاعمار والاجراءات الادارية الاخرى".

وأضاف، أن "المنتسبات تم توزيعهن على الأهداف الحيوية التي تشمل دوائر ومؤسسات المحافظة لتأمينها وحمايتها اسوة بمنتسبي حماية المنشآت الـ(FBS) وباشراف قيادة شرطة ديالى".

وأسس تشكيل بنات العراق من النساء عام 2007 لمواجهة الانتحاريات وهجمات استهداف المؤسسات والأماكن العامة من قبل الانتحاريات ونجح حينها باحباط عدة هجمات واعتقال مجموعة من الانتحاريات والمجندات في صفوف تنظيم القاعدة آنذاك.

وكان يضم التشكيل نحو 300 منتسبة الا ان اكثر من نصف التشكيل ترك العمل لأسباب وظروف اجتماعية ومعيشية أو تأخر تثبيت التشكيل.

وبنات العراق يعتبر تشكيل أمني على غرار الصحوات الذي تم تشكيله في المناطق الساخنة امنيا عام 2007.