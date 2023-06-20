بعد نحو عام على ارتكاب الجريمة.. شرطة ذي قار تطيح بمجرم قتل أب وطفلته بهجوم مسلح

شفق نيوز/ كشفت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بمجرم ارتكب جريمة مروعة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة العام الماضي.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من مكافحة الإجرام تمكنت وبعد ملاحقة استمرت نحو عام كامل من الاطاحة بمجرم ارتكب جريمة مروعة ادت لمقتل اب وابنته بهجوم مسلح في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة في تموز العام الماضي".

وبين المصدر، أن "الجاني اعترف بارتكابه الجريمة، وكانت بسبب خلاف على قطعة ارض بين الطرفين الجاني والمجني عليه".

وكان مصدر أمني أفاد، في 9 تموز 2022، بمقتل اب وابنته ذات العامين وإصابة شقيقه بهجوم مسلح جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بسبب خلافات اجتماعية".