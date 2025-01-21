بعد نحو عامين "ساخنين".. التوتر يعود مجدداً بين "الرميض وآل عمر" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بعودة التوتر الأمني إلى قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عشائر الرميض هاجمت مساء اليوم أفراداً من عشيرة آل عمر، ورد عليهم الطرف الثاني، ودخلوا باشتباك مسلح أدى لإصابة شخص بجروح بليغة، صادف مروره أثناء اندلاع الاشتباك".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت القضاء، فيما باشرت بإجراءات أمنية مشددة بحثاً عن المتسببين بالنزاع المسلح بين الطرفين".

يشار إلى أن نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار في شهر شباط/ فبراير 2023 بين عشيرتي الرميض وآل عمر، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم ضابط برتبة رائد في الأمن الوطني، وتم قتله على طريقة الإعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام.

وعلى إثر ذلك تدخلت أطراف عدة، عشائرية، وحكومية، إلا أن النزاع لم يتوقف حتى استدعى الأمر تدخل المرجعية الدينية العليا في النجف حيث أرسل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ممثلاً عنه لتهدئة الأوضاع، وتم التوصل إلى هدنة، إلا أن التوتر تجدد وحدثت اشتباكات مسلحة بين طرفي النزاع في فترات متقطعة.