بعد نحو عامين.. العثور على 5 جثث لضحايا حادثة العبارة في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بالعثور على خمس جثث في نهر دجلة من ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، بعد مرور ما يقارب العامين على الحادثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة النهرية عثرت على خمس جثث متفسخة تعود لضحايا حادثة العبارة، تحت جسور الموصل الخامس والرابع والأول، ظهرت بعد انخفاض مستوى مياه نهر دجلة.

وبين ان الجثث تعود لرجال وهي متفسخة بالكامل لكن تم التعرف على أربع منها بعد العثور على المستمسكات الشخصية في جيوب ملابس الضحايا.

وما يزال هنالك عشرات المفقودين من ضحايا العبارة الذين وصل عددهم الى قرابة 200 ضحية ما بين غريق ومفقود.

وفي 21 آذار 2019 انقلبت عبارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل، وقد واجهت الشرطة النهرية صعوبات في إنقاذ الغرقى بسبب سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها.

وفي حينها أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الحداد ثلاثة أيام، وطالب عقب وصوله إلى الموصل لتفقد الحادث بتحقيق فوري يكشف عن المسؤولين، في غضون 24 ساعة.

وأيضاً أصدرت السلطة القضائية مذكرات بتوقيف تسعة مسؤولين معنيين بالحادث، وأصدرت مذكرات توقيف بحق مالكي العبارة والمدينة السياحية.