بعد نحو شهر من احتجازهما.. إطلاق سراح مختطف وفرار آخر من يد مسلحين في كركوك

شفق نيوز– كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، بالإفراج عن مواطن كان قد اختُطف بمنتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي في ناحية "التون كوبري" شمالي المحافظة فيما تمكن آخر معه من الفرار من يد المسلحين الذين كانوا يحتجزونه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الإفراج تمت فجر اليوم دون معرفة الجهة التي كانت تقف وراء عملية الاختطاف أو ظروف إطلاق سراحه، وسط إجراءات أمنية مشددة في المنطقة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات القضية، ولا سيما أن عملية الاختطاف تزامنت مع نشاط مجموعات مسلحة متفرقة تتحرك أحياناً في المناطق الجبلية والريفية بين كركوك وأطراف أربيل".

وأوضح المصدر أن "المواطن المُفرج عنه كان قد اختُطف في 18 أيلول/سبتمبر الماضي عندما وقع هو وشاب آخر في كمينٍ نصبه مسلحون مجهولون على الطريق الرابط بين قريتي (بيباني و زردك) في ناحية (التون كوبري)"، مردفا بالقول إن "الشاب الآخر تمكن من الفرار رغم إصابته بجروح".

وتعد مناطق التون كوبري وامتدادها نحو الحدود الإدارية مع محافظتي أربيل ونينوى من المناطق التي تشهد أحياناً حوادث مماثلة، إذ تستغل الجماعات المسلحة وعصابات الخطف طبيعتها الجبلية والطرق الزراعية غير المؤمنة لتنفيذ عملياتها.

وكان مصدر امني، قد افاد في يوم 18 من شهر أيلول/سبتمبر بتعرض مجموعة من المزارعين من القومية الكوردية لهجوم مسلح في إحدى القرى التابعة لناحية التون كوبري شمال غربي كركوك، ما أسفر عن إصابة أحدهم واختطاف آخر.

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً هاجموا المزارعين أثناء عملهم في إحدى الأراضي الزراعية ضمن ناحية التون كوبري، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح".

وأضاف أن "المهاجمين أقدموا على اختطاف مزارع آخر واقتادوه إلى جهة مجهولة، قبل أن يلوذوا بالفرار".