بعد أنباء محاصرة مديرياتها.. هيئة الحشد الشعبي تنفي تفتيش مقراتها ببغداد

شفق نيوز- بغداد

نفت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الثلاثاء، أنباء قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقرات تابعة للهيئة في العاصمة بغداد، وذلك بعد تداول أنباء عن تعرض مديريات تابعة لها للتطويق من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تنفي بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أي جهاز أمني بتفتيش مقرات تابعة للهيئة في بغداد".

وأكدت أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي"، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية".

كما شددت الهيئة على أن "جميع تشكيلاتها تعمل ضمن المنظومة الأمنية للدولة وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختصة، وأن نشر مثل هذه الأخبار المضللة يهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق".

هذا وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت، مساء الثلاثاء، معلومات عن انتشار قوات مكافحة الإرهاب بالقرب من مقار للحشد الشعبي في العاصمة، وذلك تزامناً مع استهدافات طالت مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة فكتوريا العسكرية الأميركية، وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب العراقي.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن "قوات مكافحة الإرهاب انتشرت بالقرب من مديريات هيئة الحشد الشعبي في التاجيات شمالي بغداد وحاصرت بعضها، فيما تم تطويق معاونية الميرة للحشد الشعبي قرب نصب الشهيد في العاصمة".

ولفتت الأنباء إلى أن "المديريات المحاصرة هي مديرية الميرة ومديرية المتفجرات للحشد الشعبي"، دون الإشارة إلى أسباب هذه الإجراءات الأمنية المشددة.

لكن تزامن انتشار قوات مكافحة الإرهاب مع تعرض مطار بغداد لهجمات متتالية بطائرات مسيرة استهدفت معسكر الدعم اللوجستي الأميركي بمحيط المطار.

وأفاد مصدر أمني في بغداد، مساء الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية فشلت في التصدي لطائرة مسيرة استهدفت قاعدة فكتوريا وسقطت ضمن محيط القاعدة في مطار بغداد الدولي.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الدفاعات الجوية في مطار بغداد الدولي تمكنت من إبعاد وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا.

وبين أن إحدى الطائرات سقطت في العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب، نافياً تسجيل أية إصابات بشرية جراء القصف.

وكانت "المقاومة العراقية"، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ 37 عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية داخل البلاد، وفي المنطقة.

وذكرت المقاومة في بيان، أنها استخدمت في تلك العمليات "عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.