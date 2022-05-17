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بعد مواجهة وملاحقة بين 3 محافظات.. اعتقال أخطر تاجر مخدرات في النجف

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T16:39:14+0000
بعد مواجهة وملاحقة بين 3 محافظات.. اعتقال أخطر تاجر مخدرات في النجف

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، عن القاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات بعد ملاحقة بين ثلاث محافظات، مبينة انهما قاما بتوزيع نحو 100 كغم من مادة الكريستال.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن فريق عمل مشترك من مفارز الوكالة العاملة ضمن محافظتي النجف وميسان، من إلقاء القبض على أحد ناقلي المخدرات".

وبينت انه "تمت متابعته من محافظة ميسان مروراً بمحافظة النجف، ونصب كمين محكم له والقبض عليه في محافظة الديوانية بالجرم المشهود وبحوزته 5.5 كغم من مادة الكريستال المخدرة، كانت مخبأة داخل غطاء محرك سيارته ومبلغ مالي وجهازي وموبايل".

واشارت الى انه "ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف المتهم على عمله بصفة ناقل للمواد المخدرة لأكثر من عام واستطاع نقل ما يقارب 100 كغم من مادة الكريستال بين محافظات البلاد، وبدلالة المتهم الناقل تم القبض على تاجر للمخدرات في محافظة النجف".

واضافت وكالة الاستخبارات "تمت محاصرة التاجر داخل منزله لاكثر من ساعة بعد تصديه للقوة المنفذة باطلاق النار المباشر"، عادة اياه "من اخطر تجار المخدرات في النجف، وضبط المسدس الذي استخدمه في مواجهة القوة المنفذة للواجب".

وختمت بأنه "تم تدوين أقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

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