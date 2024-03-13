بعد مواجهة نارية من منزل لآخر.. اعتقال تاجري مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باعتقال مطلوبين اثنين يتاجران بالمخدرات، بعد مواجهة وتبادل إطلاق نار مع قوة أمنية في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من مكافحة المخدرات في جانب الكرخ داهمت منزل أحد المطلوبين ضمن منطقة حي البتول، لكنه تمكن من الهرب بعد تطويق المنزل".

وأضاف المصدر أنه "بعد تعميم المواصفات، وردت معلومات تفيد بتواجده ضمن منطقة الحرية في بغداد، داخل منزل يعود لتاجر مخدرات آخر"، مبيناً أن "قوة أمنية توجهت الى المكان وطوقت المنزل، وحصل تبادل اطلاق نار بين القوة والمطلوبين الاثنين، إلا أنهما استسلما وسلما نفسيهما".

وبييّن المصدر إنه "تم تفتيش الدار وعثر على (بايبات) تستخدم لتعاطي المخدرات ومادة الكريستال ومبلغ مالي قدره 3 ملايين دينار عراقي و1500 دولار أمريكي".