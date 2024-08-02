بعد مواجهة مسلحة لساعات .. الأمن العراقي يحرر رهائن ويفكك "أخطر" العصابات

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، من تفكيك إحدى "أخطر" عصابات الجريمة المنظمة و المتورطة بقتل ضابط الأمن (غسق فاضل) خلال تأديته الواجب في محافظة واسط، وذلك بعد مواجهة مسلحة استمرت لساعات شرقي العاصمة بغداد.

وكان ذلك الضابط قد قُتل في 25 من شهر كانون الثاني من العام 2022 في مواجهة مسلحة مع تلك العصابة التي تمارس عمليات الخطف والقتل والابتزاز وتجارة المخدرات في محافظة واسط.

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "بعد تلك الحادثة لاذ المجرمون بالفرار، وتخّفوا بالمناطق الحدودية بين محافظات واسط، وديالى، وبغداد، وجرت ملاحقتهم لأكثر من مرة من قبل الأجهزة الأمنية، لكن تخفيهم بالمناطق النائية حال دون الوصول إليهم".

تتمة..