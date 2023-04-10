بعد مواجهة مسلحة.. إحباط إدخال (30) كغم من المخدرات للبصرة واعتقال 3 تجار في السليمانية

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، احباط ادخال (30) كغم من المواد المخدرة بعد اشتباك مسلح، فيما تم اعتقال ثلاثة تجار مخدرات في السليمانية.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن مفارزه "في محافظة البصرة تمكنت واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم (20) كغم من مادة الكريستال و (10) كغم من الحشيشة".

وأضاف البيان أن "عملية الضبط تمت بعد استحصال الموافقات القضائية ونتيجة للمتابعة الميدانية وأثناء محاولة تجار يستقلون عجلتين محملتين بالمخدرات إدخالها وتوزيعها في المحافظة اشتبكت مفرزة من جهازنا معهم ودفعتهم إلى ترك المواد المخدرة واللوذ بالفرار نتيجة لتبادل إطلاق النيران، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".

من جهتها؛ أعلنت مديريات عمليات اسايش الإقليم، اعتقال عدد من تجار المخدرات في محافظة السليمانية بعد التحري والرصد".

وقالت العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد تلقي معلومات عن عصابة في محافظة السليمانية متهمة بتعاطي المخدرات والاتجار بها، بدأت قواتنا وبعد موافقة قاضي الأمن تحقيقا مفصلا ونتيجة للرصد والحصول على الأدلة يوم الجمعة تم اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية".

واضاف البيان انه "تم ضبط (781) غراماً من الكريستال الأبيض وتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة".