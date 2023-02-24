إصابة ضابط في الأمن واعتقال تاجري أسلحة بتبادل لإطلاق النار شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، بإصابة أحد ضباطها بجروح واعتقال تاجري أسلحة خلال تبادل لإطلاق النار شمال العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان اليوم، ان مفارز كثفت من جهودها الإستخبارية والميدانية وبعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود مجموعة من تجار الأسلحة ضمن قاطع شمال بغداد.

وأضاف البيان قوة من الجهاز وفق أوامر قضائية شرعت بنصب كمين أفضى إلى الإشتباك وتبادل إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد ضباطنا وأحد المتهمين، أعقبها إلقاء للقبض على إثنين من التجار وبحوزتهما كميات من الاسلحة والبنادق الرشاشة نوع (M4).

وأشار البيان إلى أن المتهمين قد تمت إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون.