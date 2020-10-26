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بعد مهاجمته القوات الأمنية بقنبلة.. طفل يفقد توازنه من أعلى جسر الجمهورية ببغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T12:07:21+0000
بعد مهاجمته القوات الأمنية بقنبلة.. طفل يفقد توازنه من أعلى جسر الجمهورية ببغداد

 

شفق نيوز/ لقي طفل مصرعه يوم الاثنين، غرقا اثناء محاولته إلقاء قنبلة حارقة باتجاه القوات الأمنية أسفل جسر الجمهورية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً سقط من اعلى جسر الجمهورية إلى نهر دجلة، بعد محاولته رمي قنبلة مولوتوف".

وأضاف المصدر، أن "الطفل فشل في تصويب القنبلة بسبب انفجارها بين يديه مما أدى إلى سقوطه من أعلى الجسر إلى النهر".

وأشار إلى أن مجموعة من المحتجين قاموا بانتشال جثة الطفل الغريق، ونقله إلى ساحة التحرير حيث سيقام تشييعه انطلاقا من نصب الحرية".

وتجددت المناوشات ظهر اليوم، عند جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير حيث مركز التظاهرات بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

واشتبك مئات المحتجين، في وقت سابق من يوم الاثنين، مع القوات الأمنية المرابطة عند جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة بغداد.

 

 


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