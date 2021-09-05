بعد مهاجمتهم للجيش.. عناصر داعش يخطفون فلاحاً في مخمور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بإقدام تنظيم داعش على خطف فلاح من أهالي جبل مخمور جنوب شرقي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة داعش التي اشتبكت مع الجيش العراقي في مخمور فجر اليوم، قامت بخطف فلاح مع سيارته بالقرب من قرية (كرديبور) وبقي معهم كرهينة خوفاً من ملاحقة الجيش لهم".

وتابع المصدر، أن" عناصر داعش أجبروا الفلاح على نقلهم الى اطراف جبل مخمور وبعدها تركوه في العراء واخذوا سيارته معهم الى جهة مجهولة".

وبحسب المصدر فإن "الفلاح لديه بستان بالقرب من القرية المذكورة ولكنه بالاصل من سكنة قرية لاكجه".

وأفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بسقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لتنظيم داعش جنوب شرق الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء 50 ضمن الفرقة المشاة 14 رصدت في مشاهدة ليلة عدداً من عناصر داعش وبدأت بمطاردتهم وحدثت اشتباكات عنيفة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة سقط فيها ثلاث ضحايا جنود".

وأضاف أن "عدداً من عناصر داعش أصيبوا لكن قام رفاقهم بسحبهم معهم إلى الأنفاق ولم يتسنَ معرفة عدد القتلى والجرحى بين صفوف التنظيم".

وتابع المصدر، انه "على اثر ذلك يجري التخطيط لعملية عسكرية كبيرة في أطراف جبال مخمور لوضع حد لهذه الخروقات التي بدأت ترتفع وتيرتها بصورة واضحة".