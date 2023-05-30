بعد ملاحقة في بادية السماوة.. قوة خاصة تجهز على "اسكوبار" المثنى (تحديث)

شفق نيوز/ تمكنت قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء، من الإجهاز على أحد المطلوبين الفارين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة خاصة من الداخلية تتمكن من قتل المطلوب (حاتم الزويداوي) الشهير باسكوبار المثنى في بادية السماوة.

وأشار المصدر إلى أن العملية تمت بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، لافتا إلى أن "الزويداوي يعد من ابرز المتورطين بدماء عدد من المواطنين والمنتسبين وأحد أبرز تجار المخدرات في العراق".