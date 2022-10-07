بعد ملاحقة استمرت لأسابيع.. اعتقال "مُكسّر الزجاج" في سامراء (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الجمعة؛ باعتقال رجل يقوم بتحطيم زجاج المنازل والسيارات والمحال التجارية في مدينة سامراء جنوب شرق تكريت.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الشرطة المحلية في سامراء وبناء على شكاوى كثيرة تمكنت من اعتقال رجل مجنون تسبب بتكسير زجاج العشرات من السيارات والمحال التجارية وزجاج المنازل في مدينة سامراء"، مبينا ان "الشرطة تلاحق المتهم منذ أسابيع عدة وتمكنت في نهاية المطاف وبفعل عمليات الملاحقة من الوصول الى الرجل المجنون".

وأضاف ان "المتهم يقوم بتكسير الزجاج لأسباب مجهولة منذ اكثر من شهر ولم يتمكن الأهالي من ردعه بسبب امراضه العقلية والنفسية"، مشيرا إلى أن "المتهم قام بتكسير الكثير من زجاج سيارات ومركبات الزائرين الوافدين الى سامراء لإحياء وفاة الإمام حسن العسكري عليه السلام قبل ايام عدة".