سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد ملاحقة استمرت لأسابيع.. اعتقال "مُكسّر الزجاج" في سامراء (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-10-07T16:11:38+0000
بعد ملاحقة استمرت لأسابيع.. اعتقال "مُكسّر الزجاج" في سامراء (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين اليوم الجمعة؛ باعتقال رجل يقوم بتحطيم زجاج المنازل والسيارات والمحال التجارية في مدينة سامراء جنوب شرق تكريت.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "الشرطة المحلية في سامراء وبناء على شكاوى كثيرة تمكنت من اعتقال رجل مجنون تسبب بتكسير زجاج العشرات من السيارات والمحال التجارية وزجاج المنازل في مدينة سامراء"، مبينا ان "الشرطة تلاحق المتهم منذ أسابيع عدة وتمكنت في نهاية المطاف وبفعل عمليات الملاحقة من الوصول الى الرجل المجنون".

وأضاف ان "المتهم يقوم بتكسير الزجاج لأسباب مجهولة منذ اكثر من شهر ولم يتمكن الأهالي من ردعه بسبب امراضه العقلية والنفسية"، مشيرا إلى أن "المتهم قام بتكسير الكثير من زجاج سيارات ومركبات الزائرين الوافدين الى سامراء لإحياء وفاة الإمام حسن العسكري عليه السلام  قبل ايام عدة".

related

شرطة سامراء تنفي استهدافاً للتحالف الدولي

Date: 2021-02-07 20:17:02
شرطة سامراء تنفي استهدافاً للتحالف الدولي

تفجير برج للكهرباء يقطع الطاقة عن سامراء

Date: 2021-08-12 05:19:02
تفجير برج للكهرباء يقطع الطاقة عن سامراء

بعد ساعات من اختطافهم.. "داعش" يعدم 4 صيادين والخامس ينجو باعجوبة في سامراء

Date: 2022-01-16 17:53:22
بعد ساعات من اختطافهم.. "داعش" يعدم 4 صيادين والخامس ينجو باعجوبة في سامراء

مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

Date: 2019-10-22 16:04:43
مقتل قائدين امنيين ومعهما خمسة من حمايتهما بكمين لداعش في سامراء

سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

Date: 2019-12-14 18:03:29
سرايا الصدر تعلن قتل 8 عناصر من داعش في سامراء

اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي وداعش جنوبي سامراء

Date: 2020-09-13 21:25:21
اشتباكات عنيفة بين الحشد الشعبي وداعش جنوبي سامراء

مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء

Date: 2019-12-12 21:17:38
مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء

غداة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. استهداف رتل للتحالف في صلاح الدين

Date: 2021-01-04 14:53:05
غداة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. استهداف رتل للتحالف في صلاح الدين