بعد مكافحة الارهاب.. التحالف يسلم 83 عجلة للجيش العراقي

شفق نيوز/ سلم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، يوم السبت، عشرات العجلات للجيش العراقي.

وقال مصدر في التحالف لوكالة شفق نيوز، إن "نائب قائد فرقة المشاة الاولى في الجيش العميد الركن حسن محمد زيدان توجه إلى قاعدة عين الاسد لغرض استلام عجلات من قوات التحالف".

واضاف أن "قوات التحالف سلم نائب قائد الفرقة الأولى 63 عجلة نوع همر و20 عجلة نوع حوثية".

وأفاد مصدر في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية (عملية العزم الصلب)، امس الجمعة، بأن التحالف قام بتسليم مساعدات عبارة عن سيارات إسعاف إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السيارات التي تم تسليمها من قبل التحالف إلى جهاز مكافحة الإرهاب تبلغ 60 سيارة إسعاف نوع تويوتا بقيمة 2 مليون و870 الف و622 دولاراً".

واضاف أن "هذا يأتي من أجل دعم التحالف الدولي للقوات العراقية بالمعدات اللازمة والتي تساعدهم وتمكنهم من اجل هزيمة تنظيم داعش".