بعد مقتل مهندس.. شركة أمريكية تعلق أعمالها في حقل "الكَطيعة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أوضح مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار، اليوم الاحد، حقيقة انسحاب شركة "وذر فورد" الأمريكية من حقل الگطيعة النفطي بالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شركة وذر فورد الأمريكية لم تنسحب بشكل رسمي من الحقل احتجاجا على احداث يوم امس والتي انتهت بمقتل أحد المهندسين في شركة الحفر العراقية أثناء مد أنبوب غاز في منطقة غربي الناصرية".

وبين المصدر، ان "الشركة الأمريكية علقت أعمالها فقط، وقد تعيدها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء زوبعة الاحتجاجات في المنطقة المحيطة بالحقل النفطي ".

وأمس السبت، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بان "شركة الحفر تعرضت لإطلاق نار أدى لمقتل أحد موظفيها وهو مهندس في الخمسينيات من العمر، وذلك بقرية الفواز التابعة لقضاء البطحاء شمال غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة على الطريق الدولي".

وكشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار،، عن هوية قاتل المهندس، وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القاتل من مواليد 1973 متزوج من امرأتين وينتمي لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري"، مشيرا إلى أنه "كان يرتدي العمامة الدينية وقد خلعها في الاونة الأخيرة".

وبين المصدر، أن "حادث القتل جاء بعد عدة مشاحنات خلال الفترة الماضية بين الجاني والمجنى عليه، بسبب خلافات حول تعويضات مد الأنبوب في الأرض الزراعية العائدة للجاني".