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بعد مقتل ضابط كبير بنزاع عشائري.. مسلحون يغتالون شخصاً بعد تبرئته قضائياً في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-04-20T09:28:38+0000
بعد مقتل ضابط كبير بنزاع عشائري.. مسلحون يغتالون شخصاً بعد تبرئته قضائياً في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإقدام مسلحين على اغتيال شخص بعد تبرئته قضائياً في محافظة ذي قار، وذلك بعد ساعات على مقتل ضابط كبير بنزاع عشائري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "وسط انهيار الأمن بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، أقدم مجهولون على قتل شخص أمام مديرية بلدية القضاء بعد خروجه من المحكمة نتيجة تبرئته من إحدى القضايا العشائرية المعتقل بشأنها".

وأضاف المصدر، أن الترجيحات تشير إلى أن "حادث القتل بسبب خلاف عشائري"، لافتاً إلى أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

من جانبه، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "قوة من مكافحة الإرهاب توجهت لقضاء الشطرة، لفرض الأمن والقبض على المتسببين بالنزاع العشائري".

وتأتي هذه التطورات على خلفية اندلاع أكثر من نزاع عشائري في محافظة ذي قار، فضلاً عن تسبب أحد النزاعات بمقتل ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي، ضمن قضاء الشطرة.

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