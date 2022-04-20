بعد مقتل ضابط رفيع في الجيش .. فرض حظر شامل للتجوال بالشطرة

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اليوم الأربعاء حظرا شاملا للتجوال في قضاء الشطرة شمالي المحافظة ابتداء من صباح اليوم وحتى اشعار اخر في الوقت الذي وجه فيه بإطلاق عملية امنية في المدينة لملاحقة العابثين بالامن فيها .

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن توجيه رئيس الحكومة المحلية جاء في اطار اجراءات استعادة الامن وفرض القانون في القضاء على خلفية اشتباكات عشائرية مسلحة وقعت في المدينة مساء امس الثلاثاء .

وامر المحافظ باطلاق عملية امنية لملاحقة العابثين في الامن في المدينة باسم ( علي جميل ) والذي قُتل اثناء اداء الواجب ، على ان تنفذ العملية بدعم من فوج من مكافحة الارهاب وفوجين من القوات الخاصة .

وطالب الغزي الاجهزة الامنية في المحافظة وقيادة عمليات سومر باخذ دورها في اعتقال الجناة وفرض الامن في الشطرة وهو ما لم يتحقق بدون فرض هيبة الدولة واعادة الثقة للمواطن برجل الامن .

كما حث المحافظ العشائر في المحافظة على نبذ كل من تسول له نفسه المساس بامن المحافظة وتشويه قيم واعراف عشائرنا الاصيلة ، والتعاون مع الاجهزة الامنية في ملاحقة المتورطين بتلك الجرائم .

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان قد نعى، بوقت سابق من اليوم، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ودعا نواب عن محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلاح والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.