بعد مقتل الجندي الفرنسي.. القوات العراقية والتحالف يلاحقون داعش في خاصرة صلاح الدين "الملتهبة"

شفق نيوز/اكد مسؤول امني في صلاح الدين عن عملية ملاحقة وتعقب لعناصر داعش في جزيرة (العيث) الساخنة على خلفية عملية أمنية سقط خلالها 5 جنود بين قتيل وجريح بينهم جنود فرنسيين.

وقال على نواف الحسان مسؤول حشد الدفاع في العيث شرقي صلاح الدين لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات من التحالف ومكافحة الارهاب العراقية والتشكيلات الامنية تنفذ عملية تفتيش وملاحقة واسعة لبؤر وأوكار داعش في جزيرة (العيث) شرقي صلاح الدين .

وبين الحسان أن القوات البرية مدعومة بغطاء جوي لتطهير الجزيرة من مفارز داعش التي باتت تشكل خطر أمني كبير مشيرا إلى إطلاق تحذيرات مسبقة من نشاط وتجمع داعشي خطير في مناطق العيث طيلة الفترات الماضية.

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، بإصابة 5 جنود من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب العراق بكمين نصبه تنظيم داعش شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طيران التحالف قصف مساء أمس مضافة لداعش في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة.

وتابع بالقول، إن الضربة لم تسفر بقتل اي عنصر من داعش المتواجدين داخل المضافة، والذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارج المضافة وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزال جوي لتفقد حصيلة الضربة.

وأضاف المصدر ان عناصر داعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالاسلحة المتوسطة ما اسفر عن اصابة 3 جنود فرنسيين واثنين من مكافحة الإرهاب.

كما أشار المصدر إلى ان تعزيزات من عمليات صلاح الدين وصلت إلى مكان الحادث، فيما لازالت التشكيلات الأمنية وقوات التحالف تحاصر المنطقة بحثا عن عناصر داعش.

وتعد جزيرة العيث بؤرة ساخنة لداعش بسبب امتدادتها الشاسعة والجغرافية، وارتباطها بحدود كركوك وديالى.