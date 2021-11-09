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بعد معلومات لشفق نيوز.. الحشد الشعبي يطلق حملة تفتيش قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-09T08:23:42+0000
بعد معلومات لشفق نيوز.. الحشد الشعبي يطلق حملة تفتيش قرب بغداد

شفق نيوز/ نفذت قوة من اللواء الثاني عشر ضمن قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش لقرى وأرياف قضاء الطارمية إلى الشمال من العاصمة.

وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد الشعبي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية شملت مسح تلك المناطق في قضاء الطارمية والمساحات المفتوحة للبحث عن خلايا داعش.

يأتي ذلك بعد أن أفاد مصدر أمني، امس الاثنين، بأن انتحاريا في طريقه إلى العاصمة بغداد لاستهداف المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية أفادت بأن انتحاريا سيتوجه من قضاء الطارمية إلى العاصمة بغداد عبر منطقة حي الجامعة وبعدها الى منطقة الصالحية لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء.

وأضاف أن "شخصا يرافق الانتحاري وهو مسؤول العملية وكان يعمل سابقا آمر مفرزة في ناحية الكرمة قضاء الفلوجة".

وأشار المصدر إلى أن هذه المعلومات تعميمها على الأجهزة الأمنية في بغداد والأنبار.

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