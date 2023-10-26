بعد معركة مسلحة دامت ساعة كاملة.. اعتقال تاجر مخدرات ووالده جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت مطلوباً للقضاء بتهمة المتاجرة بالمخدرات جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة تابعة لجهاز مكافحة المخدرات دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات بقضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، بعدما حاولت اقتحام منزله لغرض اعتقاله بناءً على أوامر قضائية".

وبين المصدر، أن "المطلوب للقضاء رفقة والده تبادلا إطلاق النار مع القوة الأمنية قرابة ساعة كاملة لكن في النهاية أصيب المطلوب بعدة رصاصات في جسده وتم اعتقاله مع والده".

وأضاف أنه "تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة داخل المنزل ومواد مخدرة كانت بحوزة المعتقلين".