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بعد مطالبة ذويه بفدية بآلاف الدولارات .. تحرير مختطف واعتقال الخاطفين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-02T11:26:58+0000
بعد مطالبة ذويه بفدية بآلاف الدولارات .. تحرير مختطف واعتقال الخاطفين في بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية يوم الجمعة بتحرير مختطف والقاء القبض على خاطفيه في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم إن مكتب مكافحة اجرام البياع والكرادة من تحرير مخطوف و القبض على الخاطفين وعددهم أثنين بعد خطفهما لأحد المواطنين في جنوب العاصمة بغداد وبعد المطالبة بفدية مقدارها (40 الف دولار امريكي) مقابل اطلاق سراح المجني عليه، مشيرا الى ضبط بحوزة الخاطفين مسدسا مع عجلة .

ونوه البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق المادة ٤٢١ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .

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