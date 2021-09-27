بعد مطاردته لأيام.. القبض على "ابو النار" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في بغداد، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على متهم قام بقتل رجل أمام زوجته وإجبارها على الاعتراف بأنها هي من نفذت الجريمة، وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فوج طوارئ شرطة بغداد العاشر، وفوج المهام، وبالتعاون مع دوريات النجدة، تمكنت من التوصل الى المجرم الملقب (ابو النار) الذي قام بقتل رجل أمام زوجته ومن ثم قام بتصويرها وهي تعترف تحت تهديد السلاح بارتكاب الجريمة، في منطقة باب الشيخ وسط بغداد".

وبين ان "القوة المشتركة طاردت المجرم وتمكنت من إلقاء القبض عليه في منطقة (قمبر علي) وسط العاصمة وتسليمه الى مركز شرطة باب الشيخ".

وكان مصدر امني قد ابلغ وكالة شفق نيوز، يوم الخميس الماضي 23 ايلول/ سبتمبر الجاري، بأن "شخصاً اقدم على قتل رجل امام زوجته داخل منزلهم في منطقة باب الشيخ، ومن ثم قام بتصوير الزوجة واجبارها على الاعتراف بقتله بتسجيل الفيديو".

واشار الى انه "تم التعرف على الشخص وتشكيل فريق عمل للقبض على الجاني"، مضيفا انه "تم نقل الزوجة الى احدى المستشفيات كونها تعاني من الصدمة".