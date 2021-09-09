سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد مطاردتهما لأيام.. الإطاحة بتاجرين يهربان المخدرات ويدخلان "الدواعش" إلى العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-09T16:11:48+0000
بعد مطاردتهما لأيام.. الإطاحة بتاجرين يهربان المخدرات ويدخلان "الدواعش" إلى العراق

شفق نيوز / أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، اعتقال اثنين من أكبر تجار المخدرات غربي محافظة نينوى، وكان بحوزتهما (30) كغم من حبوب الكبتاكون.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نتيجة لتكثيف الجهد الأمني الاستخباري، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، وبالاشتراك مع مديرية أمن غرب نينوى، بتنفيذ علمية نوعية استمرت لأيام عدة وفق أوامر قضائية، اسفرت عن الإطاحة بإثنين من اكبر تجار المخدرات بعد مطاردتهما و محاولة هروبهما لناحية ربيعة الحدودية".

وأضاف أن "المعتقلين ضُبط بحوزتهما ما يقارب نحو (150) ألف حبة كبتاكون بما يعادل (30) كغم من المخدرات"، مؤكدا "تدوين أقوالهما اصولياً بعدما اعترفا بتجارتهما للمخدرات".

وأوضح الجهاز، أن "المتهمين، قاما بتهريب عائلات عناصر داعش الارهابي من إحدى دول الجوار وإدخالهم إلى العراق، وتمت إحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما".

related

الأمن الوطني يعتقل 11 عنصرا من داعش في الموصل

Date: 2021-03-22 07:33:55
الأمن الوطني يعتقل 11 عنصرا من داعش في الموصل

حملة اعتقالات تطال تجار في الناصرية ومدير "نركال" بالموصل

Date: 2021-03-24 20:49:49
حملة اعتقالات تطال تجار في الناصرية ومدير "نركال" بالموصل

نينوى.. توقيف ضابطين في الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ"

Date: 2021-03-27 19:42:06
نينوى.. توقيف ضابطين في الأمن الوطني بتهمة "التواطؤ"

داعش يستهدف برجين لنقل الطاقة في نينوى

Date: 2021-06-13 08:24:48
داعش يستهدف برجين لنقل الطاقة في نينوى

انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

Date: 2021-03-01 10:23:19
انطلاق عملية عسكرية عراقية لتعقب بقايا داعش على الحدود السورية

الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في الانبار

Date: 2021-06-29 19:22:52
الاستخبارات تطيح بتجار مخدرات في الانبار

صور.. تحديد موقع قصف معسكر تواجد القوات التركية شمالي نينوى

Date: 2021-04-14 20:35:49
صور.. تحديد موقع قصف معسكر تواجد القوات التركية شمالي نينوى

اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى

Date: 2021-08-10 19:36:00
اعتقال قيادي بداعش من أُسرة معروفة بالتنظيم في نينوى