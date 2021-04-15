بعد مطاردة وإطلاق نار.. القبض على فرد من عصابة سطو مسلح شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم شارك مع آخرين بعملية سطو مسلح شرقي العاصمة، مشيراً إلى حصول مواجهة مسلحة قبل اعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين يستقلون عجلات حديثة، اقتحموا منزلاً في منطقة المشتل شرقي بغداد وقاموا باحتجاز افراد العائلة في احدى غرف المنزل تحت تهديد السلاح، وسرقوا مبلغا ماليا ومصوغات ذهبية تقدر بأكثر من 35 الف دولار.

وبين أن ضابط دوريات شرطة النجدة في حي الرشاد، تمكن من إلقاء القبض على أحد المتهمين بعد اقل من 15 دقيقة من تنفيذ الجريمة، مشيرا الى ان الاعتقال جرى بعد مطاردة وملاحقة وتبادل اطلاق النار.