اعتقال تاجر مخدرات بعد مطاردة وتفجير عبوتين في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، أن قوة أمنية نفذت عملية "ناجحة" تمكنت خلالها من اعتقال تاجر مخدرات بعد مطاردة مثيرة وسط المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، الرائد عامر نودي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة نصبت كميناً في شارع طريق بغداد وسط كركوك لاعتقال تاجر المخدرات، الذي حاول الهروب من القوة الأمنية وألقى برمانتين صوتيتين لتعطيل عملية الاعتقال، ما تسبب في بعض الأضرار البسيطة للمحال التجارية بدون وقوع إصابات بشرية أو مادية".

وأضاف أن "القوة تمكنت في النهاية من السيطرة على الموقف واعتقال المتهم، حيث تم ضبط الأسلحة والمواد المخدرة بحوزته"، مشيرا إلى "اقتياده لمقر احتجاز للتحقيق معه وإحالته إلى القضاء".