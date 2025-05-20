بعد مطاردة واشتباك "عنيف".. اعتقال قاتل المقدم مهند الزيدي في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال قاتل المقدم مهند الزيدي، في الناصرية مركز محافظة ذي قار، بعد أكثر من شهر على فراره.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية دخلت باشتباك أمني عنيف مع قاتل محترف بمنطقة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

ولفت إلى أن "الاشتباك حصل بعد مطاردة مع القاتل، استمرت عدة أسابيع"، مبينا أن "القوة الأمنية تمكنت من إصابته بجسده بعدة رصاصات واعتقاله".

وأوضح المصدر، أن "المتهم كان مختبئاً في خيمة للبدو في صحراء تل اللحم جنوبي ذي قار"، مؤكداً أن "هذا المتهم يعتبر القاتل الرئيسي للمقدم مهند الزيدي في المواجهة المسلحة الشهر الماضي".

وفي يوم الجمعة 6 نيسان/أبريل الماضي، تعرض الضابط برتبة مقدم مهند الزيدي، للقتل وأصيب منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وعقب ذلك أعلن مجلس محافظة ذي قار، الحداد الرسمي في عموم المحافظة لمدة ثلاثة أيام، تكريماً لمقتل المقدم مهند ريسان الزيدي، ضابط خلية استخبارات الأفواج.