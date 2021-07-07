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بعد مطاردة مسلحة .. القبض على رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-07-07T05:05:30+0000
بعد مطاردة مسلحة .. القبض على رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، بان الأجهزة الأمنية في المحافظة اعتقلت رئيس عصابة خطير لتجارة المخدرات في المحافظة. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن، "قوة أمنية حاولت مداهمة عجلة مركونة في احد الاحياء الرئيسة بمركز المحافظة وفق معلومات استخبارية لاحتوائها على الآلاف من الحبوب المخدرة، لكنها تفاجأت بوجود أفراد العصابة داخل العجلة فتبادلت معهم إطلاق النار"، لافتا إلى أن " إطلاق النار تحول لمطاردة أمنية في شوارع النجف". 

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية تمكنت من الاطاحة برئيس العصابة والتي يبلغ عدد أفرادها 4 أشخاص، لاذوا بالفرار بين أزقة المدينة، أثناء عملية المطاردة وتبادل إطلاق النار". 

وأضاف المصدر، كما أن" القوات الأمنية استطاعت اعتقال العجلة التي كان يستقلها رئيس العصابة وعثر بداخلها على 4000 حبة مخدر".

ولفت المصدر، إلى أن" المعتقل ينحدر من أُسرة أمنية رفيعة وقريبة من مركز القرار الأمني بمحافظة النجف ".

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