بعد مطاردة مثيرة واشتباك مسلح.. شرطة البصرة تطيح بعصابة "خطيرة" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بإحدى "أخطر" العصابات المطلوبة لعدة جهات أمنية لقيامها بعمليات تسليب وسطو مسلح، في عدد من المحافظات.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من الرصد والتحري، نفذها قسم مكافحة الإجرام، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهم، وتم وضع خطة أمنية مُحكمة لمحاصرتهما والإيقاع بهما".

وتابعت أن "المجرمين حاولوا الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة، إلا أن فرق مكافحة الإجرام وفوج سوات تمكنوا من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة، ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".