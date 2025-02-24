بعد مطاردة مثيرة واشتباك مسلح.. شرطة البصرة تطيح بعصابة "خطيرة" (فيديو)
شفق
نيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بإحدى "أخطر"
العصابات المطلوبة لعدة جهات أمنية لقيامها بعمليات تسليب وسطو مسلح، في عدد من
المحافظات.
وقالت
القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من
الرصد والتحري، نفذها قسم مكافحة الإجرام، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة
لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهم، وتم وضع خطة أمنية مُحكمة
لمحاصرتهما والإيقاع بهما".
وتابعت
أن "المجرمين حاولوا الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة، إلا أن فرق
مكافحة الإجرام وفوج سوات تمكنوا من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة،
ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".