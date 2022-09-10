بعد مطاردة لأكثر من عام.. القبض على "أخطر" تجار المخدرات في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت احد أخطر تجار المخدرات في المحافظة، صادرة بحقه عدة أوامر قبض سابقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمديرية مكافحة المخدرات في النجف نفذت واجبا نوعيا في قضاء الكوفة وتمكنت من اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة بعدما اقتحمت منزله فجر اليوم بناء على معلومات استخبارية دقيقة".

وبين أن "المعتقل صادرة بحقه ثلاثة اوامر قبض سابقة"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على قطع سلاح متعددة، فضلا عن نواظير ليلية ونهارية، وكميات من المخدرات مختلفة الأنواع داخل منزله".

واكد المصدر ان "هذه العملية تعد صيداً ثميناً للأجهزة الأمنية لغرض فك لغز شبكة هذا التاجر الخطير الذي استمر البحث عليه اكثر من عام كامل".

من جانب آخر، توفيت زائرة متجهة لكربلاء على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء بعدما تعرضت لحادث دهس من قبل سائق إحدى العجلات قبل ان يلوذ بالفرار لجهة مجهولة.