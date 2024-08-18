بعد مطاردة في أزقة بغداد.. القبض على 3 متهمين بحوزتهم "BKC"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم سلاح BKC واعتدة، بعد عملية مطاردة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إثر سماع اطلاق عيارات نارية، توجهت دورية آلية بإمرة مقدم اللواء العشرون شرطة اتحادية إلى محل الحادث ضمن منطقة الحسينية حي مسقط ببغداد، حيث تمكنت القوة المنفذة للواجب من فرض طوق أمني تمكنت خلاله القبض على 3 متهمين بعد عملية مطاردة بين الأزقة".

ولفتت، إلى أنه "ضبط بحوزة المتهمين (رشاش نوع BKC مع شريط عتاد يحتوي على 84 إطلاقة، 6 مخازن بندقية كلاشنكوف مع 40 إطلاقة 2 جعبة صدرية) وتم إحالتهم مع المضبوطات أصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".