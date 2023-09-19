بعد مطاردة في بغداد.. اعتقال عصابة أجنبية تسرق العراقيين بـ"التنويم المغناطيسي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال متهمين أجانب يمارسون "التنويم المغناطيسي" واحتالوا على مواطنين عراقيين بعد مطاردة في ازقة احدى المناطق، شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن محافظة بغداد الرصافة تلقت معلومات تضمنت قيام أشخاص يحملون الجنسية الاجنبية بممارسة أعمال النصب والاحتيال بحق المواطنين باستخدام ما يسمى بالتنويم المغناطيسي".

وأضافت "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني لجمع المعلومات والتحري وخلال ساعات وبكمين محكم تم إلقاء القبض على المتهمين الأجانب بعد مطاردة ضمن محافظة بغداد داخل ازقة منطقة زيونة".

وتابع البيان أن "المتهمين اعترفوا صراحة بقيامهم بأعمال النصب والاحتيال وتورطهم بالحصول على مبالغ مالية من قبل المواطنين لقاء خداعهم والاحتيال عليهم، فيما تم احالة المتهمين الى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، بحسب البيان.

ولفت البيان الى ان "العملية تمت تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والمتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة".