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بعد مطاردة في "الثرثار".. السيطرة على عجلة أسلحة تابعة لداعش والبحث عن عناصرها الفارين

Category: أمـن

Date: 2022-06-17T18:28:35+0000
بعد مطاردة في "الثرثار".. السيطرة على عجلة أسلحة تابعة لداعش والبحث عن عناصرها الفارين

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، السيطرة على عجلة تحمل أسلحة لعناصر تنظيم (داعش) في وادي الثرثار، غربي نينوى، بعد مطاردة لعناصرها بالتعاون مع قوى امنية أخرى، فيما بدأت بتطويق المنطقة بحثا عن عناصر التنظيم الفارين.

وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعملية استخبارية نوعية مصحوبة برصد دقيق لقاطع المسؤولية تخللتها معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة عشر والتي اكدت تواجد عجلة يستقلها ارهابيين اثنين وتحمل اعتدة لعصابات (داعش) الارهابي في وادي الثرثار، غربي نينوى، بقصد التعرض على قطعاتنا الأمنية".

وأضاف البيان ان "بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد العجلة على بعد ٢ كم من أقرب نقاطنا الأمنية".

وتابع البيان "وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة من الفوج الثاني لواء المشاة ٢١ تم مطاردة العجلة مما اضطر الذين يستقلونها الى تركها والهرب باتجاه الوديان العميقة"، مبينا ان "عند تفتيش العجلة تم ضبط بداخلها ٣٣ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملماً، حيث تم اصطحابها الى المقر، فيما قامت القوة بمحاصرة المنطقة وغلق منافذها للبحث عن الإرهابيين".

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