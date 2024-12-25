بعد مطاردة بين الأزقة.. القبض على 4 من مروجي المخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أربعة من مروجي المواد المخدرة بعد مطاردة بين الأزقة أثناء محاولتهم الفرار من القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوريات قسم ومركز شرطة باب الشيخ ومفارز فوج طوارئ الرصافة الخامس وبالتعاون مع القوة الماسكة للأرض، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة نوع كرستال و50 علبة أدوية مخدرة و2500 حبة مخدرة مختلفة الأنواع.

وبين أن العملية تمت أثناء إجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة الشيخ عمر وسط بغداد حيث تمت ملاحظة عجلة نوع "النترا" بوضع يثير الشك ولدى محاولة إيقافهم لاذوا بالفرار وتمت مطاردتهم داخل الأزقة والقبض عليهم، مشيراً إلى إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.