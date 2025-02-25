بعد مطاردة بين الأزقة.. اعتقال متاجر بالآثار وبحوزته عشرات القطع في ديالى

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالآثار في محافظة ديالى وبحوزته العشرات من المسكوكات الأثرية.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال العمل الاستخباري المكثف والمتابعة المستمرة، تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالقطع الأثرية".

وبين أن "عملية إلقاء القبض على هذا المتهم جاءت بعد نصب كمين محكم له، وبحوزته 60 مسكوكة معدنية وختم يعود إلى العصور القديمة، وتم ضبطه بالجرم المشهود بعد تشكيل فريق عمل وبعد التحري والمطاردة الطويلة في عدة أحياء سكنية ضمن قضاء خانقين".

وأضاف ميري "اعترف المتهم بجلب المضبوطات من أحد دول الجوار للمتاجرة بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".