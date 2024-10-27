بعد مطاردة بوليسية.. اعتقال مجموعة مسلحة وسط كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، فجر الاثنين، بأن قوة من شرطة النجدة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون أسلحة بعد مطاردة وسط المحافظة

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز أن شرطة نجدة كركوك تلقت معلومات عن وجود سيارة حديثة وفيها ثلاثة أشخاص مسلحين تحركت إلى حي بنحا علي وبعد مطاردة في الشوارع في محاولة هروبهم تمكنت القوة من محاصرة سيارتهم"

وأضاف المصدر أن "القوة ألقت القبض على المجموعة وسيارة تحمل أسلحة مختلفة وتم فتح تحقيق معهم لمعرفة أسباب هروبهم والأسلحة التي يحملونها"