في بغداد .. القوات الأمنية تقتل تاجر مخدرات أصاب ثلاثة بجروح بينهم ضابط

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل تاجر مخدرات بعد تبادل لإطلاق النار دار بين الجانبين في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان اليوم، إن قوة بإشراف آمر اللواء الـ19 الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع الجهد الاستخباري ومفارز من مركز شرطة الفحامة ومركز شرطة المنصور تمكنت من قتل تاجر مخدرات بعد مطاردته خلال محاولة الهروب قرب جسر المثنى ببغداد.

وأوضح أنه تم فتح النار من قبله مما أدى إلى إصابة ضابط ومفوض واحد المواطنين، وعلى إثر ذلك قامت القوة المنفذة للواجب بتبادل إطلاق النار معه وإصابته حيث فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

ووفقا للناطق، فإنه ضُبطت بحوزة المتهم مسدس نوع HS، مشيرا إلى أنه تمت إحالة القضية اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية .