سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد مطاردة الشرطة له.. القبض على متهم بقضايا تزوير ونصب في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-09-16T19:57:58+0000
بعد مطاردة الشرطة له.. القبض على متهم بقضايا تزوير ونصب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم الجمعة، القبض على متهم بعدة قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال في بغداد.

وذكر بيان لوكالة الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر في شرطة بغداد طاردت عجلة يقودها متهم حاول الهروب من دورية نجدة وسط العاصمة واصطدم بعجلات متوقفة على جانب الطريق تعود لمواطنين، حيث تم غلق مداخل ومخارج المنطقة فوراً والقبض عليه".

وأوضح البيان ان "المتهم تبين أنه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال وتم ضبط بحوزته أختام وعقود تزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واصطحابه مع العجلة الى مركز الشرطة وفق القانون".

related

شرطة بغداد تكشف عن انتشار صالات للقمار خلف واجهات لمقاهٍ 

Date: 2022-07-16 14:58:52
شرطة بغداد تكشف عن انتشار صالات للقمار خلف واجهات لمقاهٍ 

شرطة بغداد تكشف "سيناريو دهس وهمي" لابتزاز سائقي السيارات

Date: 2020-10-18 12:16:50
شرطة بغداد تكشف "سيناريو دهس وهمي" لابتزاز سائقي السيارات

العراق.. اعتقال مربية عنفت طفلا حتى الموت في بغداد

Date: 2021-10-18 09:52:52
العراق.. اعتقال مربية عنفت طفلا حتى الموت في بغداد

في بغداد.. "أم وأب" يبيعان ابنتهما بـ10 الآف دولار

Date: 2022-07-25 06:28:55
في بغداد.. "أم وأب" يبيعان ابنتهما بـ10 الآف دولار

أصدر أوامر تعيين وصرف قروض..القبض على متهم بالاحتيال في بغداد

Date: 2020-12-14 05:43:33
أصدر أوامر تعيين وصرف قروض..القبض على متهم بالاحتيال في بغداد

شرطة بغداد تعلق على الفيديو المثير وتقر بإساءة أحد المنتسبين لطفل

Date: 2021-11-10 13:24:54
شرطة بغداد تعلق على الفيديو المثير وتقر بإساءة أحد المنتسبين لطفل

شرطة بغداد تشكل مجلساً تحقيقياً بحق منتسب يؤخر معاملات الناس "عمداً"

Date: 2022-08-24 13:44:04
شرطة بغداد تشكل مجلساً تحقيقياً بحق منتسب يؤخر معاملات الناس "عمداً"

في قبضة الشرطة.. أب يقتل ابنه بعمر 3 سنوات "نحرا" في العاصمة بغداد

Date: 2021-01-04 06:19:24
في قبضة الشرطة.. أب يقتل ابنه بعمر 3 سنوات "نحرا" في العاصمة بغداد