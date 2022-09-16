بعد مطاردة الشرطة له.. القبض على متهم بقضايا تزوير ونصب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة يوم الجمعة، القبض على متهم بعدة قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال في بغداد.

وذكر بيان لوكالة الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر في شرطة بغداد طاردت عجلة يقودها متهم حاول الهروب من دورية نجدة وسط العاصمة واصطدم بعجلات متوقفة على جانب الطريق تعود لمواطنين، حيث تم غلق مداخل ومخارج المنطقة فوراً والقبض عليه".

وأوضح البيان ان "المتهم تبين أنه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال وتم ضبط بحوزته أختام وعقود تزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واصطحابه مع العجلة الى مركز الشرطة وفق القانون".