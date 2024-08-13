بعد مطاردة استمرت أعواماً.. القبض على مدان هارب محكوم بالإعدام في بابل

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل محكوم بالإعدام في بابل بعد مطاردة استمرت لعدة أعوام.

وذكرت "شؤون الشرطة" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "في عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وجهود استخبارية مكثفة، تمكنت مفارز قسم مكافحة إجرام بابل وشعبة مكافحة إجرام قضاء القاسم، بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي كامل الحسناوي، من القبض على متهم محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت عن ارتكاب جريمة قتل في محافظة بابل".

واضاف البيان؛ أن المتهم "قد فرّ إلى جهة مجهولة منذ عدة أعوام، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تتبع آثاره والقبض عليه في محافظة النجف الأشرف بالتعاون مع مكافحة إجرام المحافظة".واشار إلى احالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة في بابل لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للعدالة.