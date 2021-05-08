بعد مرور ربع قرن .. الكشف عن جريمة قتل جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة الديوانية يوم السبت عن جريمة قتل بعد مرور 25 سنة على وقوعها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي يبلغ من العمر ٦٣ سنة حيث اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن حصلت في العام ١٩٩٦ في قضاء الحمزة بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن قام برميه بعدة اطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف.

ووفقا للبيان فإنه تم اجراء كشف الدلاله على محل الحادث وتصديق اقوله قضائيا ليتم إحالته إلى القضاء حتى ينال جزائه العادل