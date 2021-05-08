سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد مرور ربع قرن .. الكشف عن جريمة قتل جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T09:56:43+0000
بعد مرور ربع قرن .. الكشف عن جريمة قتل جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة الديوانية يوم السبت عن جريمة قتل بعد مرور 25 سنة على وقوعها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن مفارز شعبة مكافحة اجرام الحمزة تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل والذي يبلغ من العمر  ٦٣ سنة حيث اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن حصلت في  العام ١٩٩٦  في قضاء الحمزة بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن قام برميه  بعدة اطلاقات نارية من سلاح بندقية كلاشنكوف.

ووفقا للبيان فإنه تم اجراء كشف الدلاله  على محل الحادث  وتصديق  اقوله قضائيا ليتم إحالته إلى القضاء حتى ينال  جزائه العادل

related

العثور على جثة ضابط في البصرة وانتحار شاب عشريني في الديوانية

Date: 2021-04-12 06:37:13
العثور على جثة ضابط في البصرة وانتحار شاب عشريني في الديوانية

تصديق أقوال قاتل "المُعلمة مريم" في الديوانية

Date: 2021-04-26 08:43:10
تصديق أقوال قاتل "المُعلمة مريم" في الديوانية

شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل بسلاح RBK

Date: 2021-04-06 05:09:43
شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل بسلاح RBK

محتجون يسلمون ساحة رئيسية للتظاهرات في العراق

Date: 2020-08-19 08:23:33
محتجون يسلمون ساحة رئيسية للتظاهرات في العراق

صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

Date: 2020-11-06 18:59:13
صلاح الدين.. ضحيتان بحادثين منفصلين بقضاء العلم

اصدار أمر بالقبض على عضو مجلس محافظة اعتدى على المتظاهرين

Date: 2019-10-13 10:32:05
اصدار أمر بالقبض على عضو مجلس محافظة اعتدى على المتظاهرين

وفاة شخصين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين (صور)

Date: 2021-02-11 06:51:00
وفاة شخصين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين (صور)

شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار

Date: 2021-02-15 05:31:09
شرطة بغداد تكشف عن جريمة قتل تمت تغطيتها كحادث انتحار